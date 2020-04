Емблематичното комедийно шоу в събота вечер „Saturday Night Live“, във второто по рода си онлайн издание „У дома“, се върна към политическия скеч, в който Брад Пит бе звездата, разказва нюйоркският седмичник „Върайъти“, цитиран от БГНЕС.

Пит се въплъти в образа на д-р Антъни Фаучи и направи отрезвяващо обръщение относно коронавируса, признавайки, че „има много дезинформация за вируса“. Той реши да изясни „какво се опитва да каже президентът“. Вместо да се стреми към шеги, шоуто използва своята платформа, за да предостави реална информация за състоянието на пандемията.

Комедийното шоу на Ен-Би-Си в късната нощ, в което бяха включени и реални кадри от изказванията на Доналд Тръмп за коронавируса, започна с твърдението му, че е провел забележителни срещи и „относително скоро“ ще има ваксина. По отношение на това Пит, в образа на Фаучи, поясни, че „относително скоро е интересна фраза. Относително спрямо цялата история на Земята? Сигурно, ваксината ще стане реалност много бързо. Но ако кажете на приятел: „Ще свърша относително скоро“ и след това се появите година и половина по-късно, добре, но вашият приятел може да бъде относително доста разгневен“.

Обръщайки внимание на твърденията на Тръмп, че "като чудо, коронавируса ще изчезне", Пит като Фаучи призна, че "чудото би било велико", но отбеляза, че "чудесата не трябва да бъдат план А. Дори Съли (пилотът-герой, приземил самолет в река Хъдсън, бел.ред.) се опита да кацне първо на летището“.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT