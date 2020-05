Земетресение от 4.7 по Рихтер е регистрирано в Йонийско море. Епицентърът му е на 65 километра от остров Закинтос. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.7 strikes 69 km S of #Zákynthos (#Greece) 5 min ago. Please report to: https://t.co/Kk8Gk0HyfE pic.twitter.com/gpQyIRpQAU