Кмет на един от районите в перуанската провинция Кастровирейн в западните части на страната влязъл в ковчег и се престорил на мъртъв, за да не попадне в нарушаване на полицейския час и други карантинни мерки, съобщава местният вестник "Комерсио", цитиран от БГНЕС.

Според медията вечерта на 18 май шефът на района Тантара Хайме Роландо Урбина Торес пийвал с приятели, когато от националната полиция дошли с проверка. Той се опитал да се скрие в ковчег, така че полицията да остане с впечатлението, че е мъртъв от коронавирус. Останалите направиха същото. По-късно в медиите се появи снимка на Урбина Торес, легнал в открит ковчег, с маска на лицето.

Mayor lies in coffin and pretends to be coronavirus victim to avoid arrest after breaking curfew rules to go drinking https://t.co/AU3CgJRoXp