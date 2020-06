Дълга опашка от туристи с маски на лицата се изви пред Ватиканските музеи в първия ден от отварянето им за посетители след тримесечната карантина, съобщи БТА.

Музеите на Ватикана отварят отново врати от 1 юни

Rome's Colosseum reopens after almost three months of closure due to coronavirus restrictions pic.twitter.com/49InXomVjM



Директорът на музейния комплекс Барбара Джата излезе лично за кратко да поздрави посетителите, които се бяха подредили на опашка при спазване на дистанция. Всеки посетител преминава през проверка на телесната температура преди да бъде допуснат до Сикстинската капела и другите културни и исторически съкровища.

After a long Colosseum is going to open on 1 June 2020 with several precautions. pic.twitter.com/T9gFPsXV49