Китайските власти взривиха част от язовир в източната провинция Анхуей, за да облекчат последиците от наводненията, съобщават местните медии, след като поради силните дъждове реките продължават да преливат в части на страната.

Пороите в Централен и Източен Китай доведоха до смъртта или изчезването на 140 души, а наводненията са засегнали почти 24 милиона от началото на юли, съобщава Министерството на управление на извънредните ситуации.

Поройни дъждове отнасят мостове, сгради и коли в Китай (ВИДЕО)

Nothing to see here folks. Dams are blown up all the time. Too ugly? Bam! Too old? Bam! Too much rain? Bam! China will build a dozen more by next weekend. Only 140 dead. Nothing to see here. Check out the GDP, 6% baby. https://t.co/k4rFqtZuFl