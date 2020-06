Най-малко 12 души са загинали, други 10 са изчезнали в резултат на обилни дъждове в провинция Съчуан в югозападен Китай, предаде БГНЕС.

Съобщава се, че дъждът, който се изливал над окръг Мианинг от петък до събота, е предизвикал наводнение в Ихай, в резултат на което са починали 10 души, а седем се водят за безследно изчезнали. В района на Гаоян два автомобила паднали в реката заради повредени от наводнения пътища, двама души са загинали, още трима са изчезнали.

#BREAKING #China Chinese government just issued emergency flood warning in Chongqing Qijiang District.



Official notice: "The most severe 'supra-historical' flood since 1940 would reach Chongqing in 8 hours. 40 thousand people were evacuated."



Link:https://t.co/1Q2ItB4MS9 pic.twitter.com/pDgXwhnOvb