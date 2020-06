Извънредно положение е обявено в 20 общини на Сърбия поради наводнение. Двама души са изчезнали. Според Предраг Марич, началник на сектор „Спешни ситуации“ в МВР, ситуацията се стабилизира, пише БГНЕС.

"Ситуацията постепенно се подобрява. Днес ще започне оценка на щетите. Евакуирани са 275 души, издирва се изчезнала брачна двойка от Студеница, а около 500 обекта са наводнени", каза Марич за „Пинк“.

