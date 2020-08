В сряда от самолетната компания "Боинг" обявиха, че са получили нова поръчка за четири от самолетите си от серията 737 Max, първата такава през тази година за проблемната серия въздухоплавателни средства. Самолетите от този модел бяха приземени през март 2019 г. след две катастрофи в рамките на пет месеца, при които загинаха 349 души.

На фона на липсата на добра новина за производителя на самолети, който се опитва да съживи производството си, докато се сблъсква и със световната пандемия, се появи и една неочаквана промяна: името на самолета.

Thank you to Enter Air, Poland’s largest charter carrier, for placing a new order for up to four 737 MAX jets. We are grateful and humbled by their confidence in the Boeing 737 family.



News Release: https://t.co/yLFVG0ywY2 pic.twitter.com/nwEfzRc658