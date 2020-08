Военно куче, промъкнало се през вражеска стрелба, за да спаси живота на британски войници, борещи се с Ал-Кайда в Афганистан, получава животинския еквивалент на Викторианския кръст.

По време на набег белгийската овчарка Куно се справи с въоръжен боец на „Ал Кайда” и се справи с бойната си задача, въпреки получените куршуми в двете задни лапи, съобщи Би Би Си.

🎖️Retired military dog Kuno is to be awarded the @PDSA_HQ Dickin Medal after he was wounded in action while heroically saving the lives of British Forces fighting Al Qaeda.



Read more about it here: https://t.co/9jrf6ZgoOI pic.twitter.com/dR2hPszzIS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 29, 2020

След като изгуби една от лапите си, той стана първото военно куче във Великобритания, което получи протезиране по поръчка.

Четиригодишното куче ще получи медала на „Дикин”, който е награда, еквивалентна на Викторианския кръст за храброст за хората.

Куно и водачът му бяха на разположение на елитните части на Специалната служба по време на нощна акция, насочена към екстремистите на Ал-Кайда в Афганистан миналата година, когато англичаните били атакувани от терористите.

"Without Kuno, the course of this operation could have been very different, and it's clear he saved the lives of British personnel that day”.

Brave MWD Kuno is to be awarded the PDSA Dickin Medal for valour after he charged through enemy gunfire to save his team’s lives. pic.twitter.com/X7C5bHtwBj — Fabulous Finn®️ (@K9Finn) August 29, 2020

Силите, притиснати от картечен огън на бунтовник, не успели да настъпят напред.

Куно е изпратен да преодолее задънената улица. Без да се колебае, той се втурнал през градушка от куршуми, докато носел очила за нощно виждане, за да се справи с нападателя, като го свалил на земята и спрял картечната атака.

Така смелото куче променило хода на мисията и помогнало на войниците да я завършат успешно.

Congratulations, Kuno! The Princess Royal has been Colonel-in-Chief of the Royal Army Veterinary Corps, which is responsible for the training and care of military working dogs, since 2003. https://t.co/iFivkPudrx — The Royal Family (@RoyalFamily) August 29, 2020

Той е претърпял тежки наранявания - включително куршум, засегнал основна артерия - и се е нуждаел от няколко животоспасяващи операции, преди да може да бъде откаран обратно в Обединеното кралство за по-нататъшно лечение.

