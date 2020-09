Израел и Бахрейн са се договорили с посредничеството на Съединените щати да установят пълни дипломатически отношения, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от световните агенции и БТА.

Палестина ще бойкотира инициираната от САЩ конференция в Бахрейн

"Още един ИСТОРИЧЕСКИ пробив днес!", написа в Туитър Тръмп след тристранен телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху и краля на Бахрейн Хамад бин Иса Ал Халифа.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!