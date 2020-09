Елтън Джон отваря архива си и издава колекция от осем диска с редки и непубликувани песни, съобщават Асошиейтед прес и БТА. Колекцията "Elton: Jewel Box" ще излезе в продажба на 13 ноември. Една от включените в нея песни е "Sing Me No Sad Songs'' - неиздаван демонстрационен запис от 1969 г.

От включените в колекцията 148 песни, 60 не са издавани. Записите са правени от 1965 г. до 2019 г. Два от дисковете съдържат песни, които са специално подбрани от Елтън Джон. Към тях е добавен и разказ от певеца, който е носител на шест награди "Грами".

To delve back through every period of my career for Jewel Box has been an absolute pleasure. I always want to push forward with everything I do and look to the future, but having time during lockdown to take stock and pull these moments from each era has been a joy. – EJ xx 🚀 pic.twitter.com/T7DrEe5Uki