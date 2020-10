Двадесет и шест годишен мъж беше тежко ранен днес при нападение пред синагога в град Хамбург, Северна Германия, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Мъж намушка друг в бързия влак София-Бургас (ВИДЕО)



Подробности за самоличността на пострадалия и възможния мотив на нападателя не се съобщават.

German police arrest suspect after assault near synagogue in Hamburg https://t.co/1Y2v8zbvd1 pic.twitter.com/preiJdk7RH





Говорител на полицията каза, че 29-годишният нападател е ударил жертвата си с тъп предмет по главата. Според близки до разследването източници раненият е ударен с лопата. Те казват, че извършителят е бил облечен в камуфлажни дрехи, а в джоба си е имал парче хартия с изобразена свастика.

#BREAKING: A uniformed man attacked a synagogue in #Hamburg with a shovel and injured a person; guards managed to stop him