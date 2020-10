"Проведохме добър разговор с Бойко Борисов за България". Това написа в Twitter председателят на групата на ЕНП в Европейския парламент Манфред Вебер.

Оценката на Еврокомисията за върховенството на закона в България беше справедлива, показвайки, че има нужда от подобрения. Въпреки това правителството е напреднало по много теми, което го доближава до еврото и Шенген, написа още той.

