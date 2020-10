Белгийски вицепремиер, първият транссексуален политик на висок пост в историята на страната, стана мишена на словесни атаки от страна на крайната десница, предаде БТА.

Новото правителство на Белгия положи клетва едва в събота. То включва транссексуалната Петра Де Сутер от „Зелените”. Професор по гинекология, тя бе избрана миналата година за депутат в Европейския парламент.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6