Петра де Сутер стана първият трансджендър министър и най-високопоставеният трансджендър-политик в Европа, съобщава агенция "Фокус".

Тя е назначена за вицепремиер и министър за държавните предприятия и държавното управление от Фламандската партия на Зелените.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6