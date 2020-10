ЕС отпуска заеми в размер на 100 милиарда евро на местния бизнес за запазване на работни места по време на пандемията, съобщи информационният сайт „The Brussels Times”, цитиран от БГНЕС.

Европейската комисия ще похарчи 100 милиарда евро за финансова подкрепа на предприятия, засегнати от пандемията, като подпомогне доходите на служителите си.

Средствата ще бъдат предоставени като заем на 16 от държавите-членки. След това всяка държава ще инвестира на местно ниво в така наречените схеми за краткосрочна заетост. Схемите могат да бъдат използвани, когато предприятията трябва да съкратят работното време на персонала, но все пак искат да изплащат пълния размер на заплатите.

Страните получатели са Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания. Мярката е част от рамката на ЕК Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE). Тя е създадена, за да помогне на държавите-членки да запазят работните места по време и след пандемията.

We are investing €100 billion to save jobs in Europe, and we are doing it by issuing social bonds.



This will give investors the chance to contribute to our efforts to reduce the social impact of the pandemic.



Money will soon flow to 17 EU countries, to keep people employed. https://t.co/LkjMDKNZSo