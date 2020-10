Футболната звезда Кристиано Роналдо винаги се е отличавал с желанието си да побеждава и да вкарва голове. Португалецът за пореден път показа, че му се играе много и се разсърди на съдията на снощната проверка с Испания (0:0) Паоло Валери за липсата на допълнително време към редовните 90 минути.

"Какво правиш? Няма ли да има продължение? Дай поне минута-две", попита Роналдо рефера след края на мача. Реакцията на звездата се превърна в хит в социалните мрежи, пише Gong.bg .

Cristiano Ronaldo furious with the referee that he had finished the first half of the before the 45 minutes.



This man is something else. Unreal. 😂pic.twitter.com/0yJFBRbu1Y