Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се чувства прекрасно в кратка реч пред свои привърженици от балкона на Белия дом, съобщават Франс прес и БТА.

„Искам да кажа, че се чувствам прекрасно. Благодаря на всички за молитвите ви", каза Тръмп, който неотдавна прекара три дни в болница след заразяване с коронавирус.

Тръмп вече няма нужда от лекарства

Пред присъстващите няколкостотин негови привърженици, които скандираха „Още четири години", Тръмп, който не носеше маска, увери, че коронавирусът ще изчезне.

CBS News' @LanaZak reports that Trump's public White House event today was "clearly an election rally," during which Trump "continued to undermine public confidence in the upcoming election" and falsely claimed that Joe Biden is a socialist https://t.co/S3vOwRZZ8z pic.twitter.com/4qp4meMMKh