Шанхайският парк за диви животни се ангажира да засили сигурността, след като един от служителите му почина, след като беше зверски нахапан от мечки пред ужасените погледи на посетителите, съобщава БГНЕС.

Video reportedly of the incident, which was shared on social media, shows a group of tourists yelling as they watch the bears from inside a bus.https://t.co/ukxmz1wfOu