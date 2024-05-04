Снимка: Официална страница на партията
Вижте пълния списък с имената
"Има такъв народ" утвърди листите с кандидат-депутати в цялата страна.
Ето и пълния списък и имената:
БЛАГОЕВГРАД - Тошко Йорданов Хаджитодоров
БУРГАС - Ивайло Ванев Вълчев
ВАРНА - Тошко Йорданов Хаджитодоров
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Андрей Иванов Чорбанов
ВИДИН - Милен Пламенов Милчев
ВРАЦА - Иван Руменов Клисурски
ГАБРОВО - Димитър Стоянов Гърдев
ДОБРИЧ - Александър Атанасов Александров
КЪРДЖАЛИ - Цветан Иванов Предов
КЮСТЕНДИЛ - Снежанка Райчова Траянска
ЛОВЕЧ - Филип Маринов Станев
МОНТАНА - Владимир Петров Владимиров
ПАЗАРДЖИК - Андрей Иванов Чорбанов
ПЕРНИК - Петя Божидарова Димитрова
ПЛЕВЕН - Станислав Тодоров Трифонов
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - Станислав Светозаров Балабанов
ПЛОВДИВ ГРАД - Станислав Светозаров Балабанов
РАЗГРАД - Тезджан Исмаил Сабри
РУСЕ - Драгомир Стефанов Петров
СИЛИСТРА - Емил Димитров Трифонов
СЛИВЕН - Иван Стойнов Кючуков
СМОЛЯН - Борислав Климентов Пешев
СОФИЯ
23 МИР - Павела Василева Митова
24 МИР - Ивайло Ванев Вълчев
25 МИР - Станислав Тодоров Трифонов
СОФИЯ ОБЛ. - Силви Кирилов Петров
СТАРА ЗАГОРА - Александър Николов Вълчев
ТЪРГОВИЩЕ - Тезджан Исмаил Сабри
ХАСКОВО - Александър Стайков Марков
ШУМЕН - Ивайло Симеонов Костадинов
ЯМБОЛ - Александър Стайков Марков