Вижте пълния списък с имената

"Има такъв народ" утвърди листите с кандидат-депутати в цялата страна. 

Ето и пълния списък и имената: 

БЛАГОЕВГРАД - Тошко Йорданов Хаджитодоров

БУРГАС - Ивайло Ванев Вълчев

ВАРНА - Тошко Йорданов Хаджитодоров

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Андрей Иванов Чорбанов

ВИДИН - Милен Пламенов Милчев

ВРАЦА - Иван Руменов Клисурски

ГАБРОВО - Димитър Стоянов Гърдев

ДОБРИЧ - Александър Атанасов Александров

КЪРДЖАЛИ - Цветан Иванов Предов

КЮСТЕНДИЛ - Снежанка Райчова Траянска

ЛОВЕЧ - Филип Маринов Станев

МОНТАНА - Владимир Петров Владимиров

ПАЗАРДЖИК - Андрей Иванов Чорбанов

ПЕРНИК - Петя Божидарова Димитрова

ПЛЕВЕН - Станислав Тодоров Трифонов

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ - Станислав Светозаров Балабанов

ПЛОВДИВ ГРАД - Станислав Светозаров Балабанов

РАЗГРАД - Тезджан Исмаил Сабри

РУСЕ - Драгомир Стефанов Петров

СИЛИСТРА - Емил Димитров Трифонов

СЛИВЕН - Иван Стойнов Кючуков

СМОЛЯН - Борислав Климентов Пешев

СОФИЯ 

23 МИР - Павела Василева Митова

24  МИР - Ивайло Ванев Вълчев

25 МИР - Станислав Тодоров Трифонов

СОФИЯ ОБЛ. - Силви Кирилов Петров

СТАРА ЗАГОРА - Александър Николов Вълчев

ТЪРГОВИЩЕ - Тезджан Исмаил Сабри

ХАСКОВО -  Александър Стайков Марков

ШУМЕН - Ивайло Симеонов Костадинов

ЯМБОЛ - Александър Стайков Марков

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