Френският вестник "Нувел репюблик" е получил заплахи в социални медии, след като публикувал карикатура на пророка Мохамед на първа страница, съобщи журналист от регионалното издание, цитиран от БТА.

French regional newspaper La Nouvelle Republique has received threats on social media after it published a caricature of the Prophet Mohammad on its front page pic.twitter.com/JWbrnfywSw