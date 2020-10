Първата ракета на България Григор Димитров победи трудно, но заслужено Пабло Андухар след над 2 часа игра с 4:6, 6:3, 6:4 в 1/8-финалите на турнира в зала в Антверп, Белгия. По този начин хасковлията се класира в следващата фаза, където ще срещне канадеца Милош Раонич.

Първи сет

Григор започва на сервис. 15:0 след директна точка по диагонала. Ас по правата - 30:0. Плитък ретур, излизане на мрежата и завършващ удар - 40:0. Втори ас и гейм на нула - 1:0.

Непредизвикана грешка от бекхенд по правата на Димитров - 15:0. Българинът излезе на мрежата и въпреки чудесното си воле, Андухар направи минаващ удар по диагонала - 30:0. Форхенд по правата позволи на Гришо да тръгне напред и зрелищно със отскок да приключи точката - 30:15. Продължително разиграване, в което хасковлията се защитаваше чрез сечени бекхенди, завършва с нов форхенд по правата - 30:30. Сервис-воле на испанеца, но първата ни ракета го затисна с бекхенда си и сервиращият изкара удара си в аут - 30:40. Този път посрещащият изпусна контрола над топката от слайс по правата и тя излезе в аут по ширина - 40:40. Два поредни невърнати начални удара и 1:1.

