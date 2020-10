Най-новият марсоход "Пърсивиърънс" на НАСА, който беше изстрелян през юли, е преполовил пътя си до Червената планета, съобщава БТА, позовавайки се на американското космическо управление. От НАСА посочват, че роувърът е изминал 235 милиона километра. Предстои космическият апарат да измине същото разстояние, за да достигне атмосферата на Марс до 18 февруари.

I’m officially halfway to the Red Planet. Since launch, I’ve logged 146 million miles (235 million km), and have the same to go. System checkouts are going well as I barrel toward my date with Mars: Feb 18, 2021. https://t.co/uA1s8gd4ce #CountdownToMars pic.twitter.com/nCISUVjCUi

"Въпреки че не мисля, че ще има торта, особено след като повечето от нас работят от вкъщи, това е постижение, коeто си струва да се отбележи", заяви навигаторът на НАСА Джули Кангас.

Марсоходът се отправи на мисия в търсене на древен микробен живот. Роувърът с тегло 1040 килограма беше изстрелян с ракетата носител "Атлас V" от Кейп Канаверал във Флорида на 30 юли.

"Пърсивиърънс" е с размерите на автомобил (дълъг е 3 метра и широк 2,7 метра) и подобно на предшественика си "Кюриосити" разполага с шест колела, позволяващи му да преодолява скали. Марсоходът ще черпи енергия от ядрен миниреактор.

"Пърсивиърънс" има две основни цели - да търси следи от древен микробен живот и да събере проби. Те ще бъдат херметически запечатани в контейнер във вътрешността на роувъра в очакване на бъдеща съвместна марсианска мисия на НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА), която да ги върне на Земята.

I'm getting closer to Mars. Once there, I will use my “radar eyes” to see what’s beneath the surface.



My ground-penetrating radar can see at least 30 feet (10 meters) down to help search for signs of past microbial life. #CountdownToMars



More on RIMFAX: https://t.co/KgAZ6UsSzy pic.twitter.com/jZCrhcNB60