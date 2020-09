Учени открили система от солени езера под ледниците на южния полюс Марс, благодарение на един от инструментите на апарата Mars Express. Откритието може да хвърли светлина върху историята на климата на планетата, както и възможността за живот на нея, става ясно от статия в научното списание Nature Astronomy, цитирана от АНСА и БГНЕС.

По-рано същата група учени вече откри един такъв резервоар на Марс през 2018 година. Астрономите откриха нови езера благодарение на радара MARSIS, който е инсталиран на изследователската станция Mars Express. Той работи в орбита около Червената планета и събира данни за нея.

Повечето планетолози предполагат, че в ранните епохи на своето съществуване Марс е бил много подобен на Земята. По това време планетата имала гъста атмосфера, водни океани и доста мек климат, тоест планетата потенциално е била подходяща за възникване на живот.

Подобни условия обаче съществували на Марс за относително кратко време, около милиард години след формирането му. Преди около 3,6 милиарда години планетата се превърнала в безжизнена пустиня. Почти цялата й атмосфера и водните запаси върху нея са се изпарили в Космоса или са се превърнали в ледени резерви.

