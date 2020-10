Земетресение от 7 по Рихтер и последвало цунами удариха бреговете на Турция, близо до Измир и гръцкия остров Самос.

Видео: Ройтерс

Свидетели разказват, че земята се е люляла в продължение на 30 секунди. Има сериозни разрушения и рухнали жилищни сгради. Спасители се опасяват, че под отломките има затрупани хора. Според канал НТВ в район Байракли в Измир са унищожени десет къщи. Разрушения има и в измирския квартал "Борнова", съобщава ТАСС.

Турският вътрешен министър Сюлейман Сойлу заяви, че са унищожени поне шест сгради. В същото време губернаторът на провинция Измир - Тунч Сойер, обяви срутването на поне 20 къщи. "Към днешна дата е известно, че в измирските райони Борнова и Байракли са унищожени шест къщи. В провинциите Ушак, Денизли, Маниса, Балъкешир, Айдън и Мугла, с изключение на малки пукнатини по къщите, няма разрушения. Информация за жертви не е получена", пише министърът на страницата си в Twitter.

„Има 4 жертви и над 120 ранени. Над 20 блока са се срутили. Не се знае колко хора е имало в тях. Засега няма сериозна паника. Всички обаче се изплашихме много. Сякаш земята се раздели на две”, каза за NOVA председателят на изселническата организация в Измир – Абдурахим Нурсой.

По-късно стана ясно, че броят на жертвите е нарастнал на 6, а на ранените над 250.

Huge earthquake hits Greece and Turkey https://t.co/fV3MqOT35f

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu

„Чух се със синовете ми. Добре са, но са уплашени. В кв. "Борнова" щетите са огромни. Там се е срутил 9-етажен блок със 120 апартамента. Тоест вероятно е имало около 500 души в него. Всички знаем, че района е земетръсен”, разказа жителят на Измир Ибрахим Айоглу.

Властите в Истанбул са евакуирали сграда в града, която се е напукала след силното земетресение, съобщава CNN Turk.

Мощният трус беше усетен и у нас по високите етажи на сградите. От МВнР съобщиха, че за момента няма данни за пострадали българи.

The 7.0 magnitude #earthquake , about 17km off the coast of western Izmir province, was felt as far away as Athens and Istanbul, the US Geological Survey said.

There was no word on casualties but images from the Turkish city of #Izmir showed buildings that had collapsed.#deprem pic.twitter.com/nfCxz0g8qK