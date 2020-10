ЕС е готов да окаже помощ след земетресението с магнитуд 6,6 в Егейско море край бреговете на Турция и Гърция. Това написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Twitter.

Closely following the developments of the strong earthquake that hit the Aegean Sea off Greece and Turkey.



My thoughts are with all the people affected.



EU stands ready to provide support.#Izmir #Samos