Десетки недоволни поддръжници на американския президент Доналд Тръмп се събраха край центрове за преброяване на бюлетини в Детройт и Финикс, след като от резултатите от Мичиган и Аризона стана ясно, че в тях печели кандидатът на демократите Джо Байдън, предаде Асошиейтед прес.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

ВОТЪТ В САЩ: Продължава броенето на бюлетините

В същото време хиляди демонстранти срещу президента Тръмп излязоха по улиците в много градове в САЩ с искане за пълно преброяване на бюлетините на президентските избори, чийто резултат все още не е ясен. Такива демонстрации имаше от Ню Йорк до Сиатъл.

Pro-Trump rally starting at Arizona Capitol in Phoenix. At least one guy wielding military-style rifle. Some chanting “Shame on Fox” pic.twitter.com/f4kyzhyFxJ