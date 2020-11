Във връзка с приближаващия се ураган Йота властите в Салвадор обявиха максимален „червен“ код за опасност, съобщи Министерството на околната среда и природните ресурси, цитирано от БГНЕС.

Бурята „Ета” достигна Флорида

В разпространено в Twitter съобщение се посочва, че „червена“ тревога важи на цялата територия на страната във връзка с очаквания удар на стихията. Максимална степен на тревога вече беше обявена от властите на Хондурас.

BREAKING: #Iota has reached wind speeds of 160 mph, making it the second Category 5 hurricane on record to ever occur in November. pic.twitter.com/u3ifhvOzw6