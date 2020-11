Законодатели от основната опозиционна партия в Тайван Гоминдан замерваха със свински черва и размениха удари с юмруци с други депутати днес в парламента. Разгорещяването на страстите дойде заради спор за облекчаването на вноса на свинско от САЩ, предаде Ройтерс.

Президентката Цай Ингвен обяви през август, че от 1 януари се разрешава вносът на американско свинско месо, съдържащо рактопамин – хормон, стимулиращ растежа. Добавката е забранена в ЕС и в Китай.

Legislators from Taiwan's main opposition Kuomintang (KMT) party threw pig guts and exchanged punches with other lawmakers in parliament, in a bitter dispute over easing U.S. pork imports https://t.co/PXQljwzL0O pic.twitter.com/X8WgjZFgOy — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

В знак на недоволство срещу сделката със САЩ Гоминдан не допускаше премиера Су Цънчан да говори пред депутатите, блокирайки подиума, от който говори.

От управляващата Демократична прогресивна партия решиха обаче днес да осигурят възможност на Су да говори с помощта на жива верига, с която му проправиха път.

Fists and pig guts fly in Taiwan parliament debate on U.S. pork https://t.co/i7fq3h0REr pic.twitter.com/lN2L9prP3M — Reuters (@Reuters) November 27, 2020

Когато премиерът обаче се опита да говори депутатите от Гоминдан замериха колегите си със свински черва, а някои от тях си размениха и юмручни удари.

