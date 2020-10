Уникалните двуутробни тасманийски дяволи, които изчезнаха като вид от Австралия преди 3000 години, отново бяха пуснати в природата в континенталната ѝ част.

Операцията се счита за историческа в рамките на амбициозната програма за опазването на вида.

Асоциацията „Ози арк” съобщи, че 26 от тези месоядни бозайници са били пуснати на свобода в резервата „Барингтън топс” с площ от 400 хектара. Той е разположен на три часа и половина път северно от Сидни, разказва Си Ен Ен.

Ръководителят на организацията „Ози арк” Тим Фокнър заяви: „След 100 години ще гледаме назад към този ден като на деня, който постви началото на екологичното възстановяване на цялата държава”.

„Това не е просто повторно въвеждане в дивата природа на едно от любимите животни на Австралия, но и на животно, което ще проектира цялата околна среда около него, възстановявайки и балансирайки горската ни екология след векове на опустошение от лисици, котки и други инвазивни хищници”, обясни той.

