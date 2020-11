Легендите на бокса Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител, завършвайки при равенство в 8-рундовия мач в Лос Анджелис. Двамата показаха, че дори и в напреднала възраст могат да покажат на света какво могат, пише gong.bg .

