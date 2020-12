Лавина уби скиор в Швейцария, а австрийските власти издадоха предупреждения за лавини в източната планинска част на страната, съобщава БТА. В силно засегнатия Източен Тирол и други части на австрийските Алпи, няколко пътища все още са затворени в Тирол и някои долини са отрязани от останалата част на страната.

Towns and villages in the Austrian Alps have put mass coronavirus testing on hold as a huge snowstorm pummels the region, sparking the highest avalanche warnings in some places. https://t.co/V5zqJoi7u5 — Mike Walker (@New_Narrative) December 6, 2020

Електрическата компания "Тинец" съобщи, че 4000 домакинства са останали без ток, след като няколко електропровода са били прекъснати от падналия сняг или паднали дървета, съобщи държавната телевизия ОРФ.

Съседна Швейцария и Северна Италия преживяха силен снеговалеж през уикенда, а сняг падна също в части от Германия и Испания.

In other news,: Avalanche kills 1 skier in Switzerland, snow pummels Austria (from @AP) https://t.co/yNitJcErHe — Dan Epstein (@epstein_dan) December 8, 2020

Властите на швейцарския кантон Нидвалден съобщиха, че един скиор, карал извън пистите в група с още четирима, е бил убит от лавина в понеделник в района на Титлис, южно от Люцерн. Спасителните екипи не са могли да реанимират 23-годишния швейцарец след изваждането му от снега.

Up to 2 meters of snow has fallen over the past 4 days in parts of Austria -- and high snow totals for other parts of the Alps. The snow continues through at least the beginning of Wednesday with the Avalanche danger remaining elevated. https://t.co/ClcMWaC8q7 — Melissa Nord (@MelissaNordWx) December 8, 2020

Друг 23-годишен мъж от Германия е бил ранен в понеделник в австрийския район Ханенкам в Тирол, след като е карал ски по затворена за спускане писта. Той е закаран от спасителен самолет в болница в Кемптен, в Бавария, съобщи ОРФ.

strong snowfall in the southern Alps, too. In parts of Northern Italy and Southern Austria >200mm water equivalent meaning 1-2m snow and some more expected. Let's hope avalanches will not harm people. https://t.co/05ij1PavvS — Christian Grams (@cgrams_lsdp) December 6, 2020



В голяма част от швейцарските Алпи, властите повишиха нивото за опасност за лавини до трета степен от пет възможни след изключително силен снеговалеж през уикенда. На някои места се натрупа между 50 и 80 сантиметра снежна покривка през последните три дни.

