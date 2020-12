Джордж Клуни е бил хоспитализиран с панкреатит, след като е свалил повече от 11 кг заради ролята в новия си филм The Midnight Sky. 59-годишният актьор играе астроном, който оцелява след апокалиптично събитие.

Последиците за здравето му коствали седмици възстановяване.

„Мисля, че се опитвах да отслабна твърде бързо и вероятно не се грижех достатъчно за себе си“, коментира холивудската звезда в интервю за британското издание "Мирър".

