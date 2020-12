Минаха 30 години, откакто Кевин Маккалистър остана самичък у дома на Коледа в превърналия се в празнична класика филм "Сам вкъщи" (1990). Сега фенове смятат, че са открили истинската причина близките на малчугана да заминат и да го забравят, пише в. "Дейли стар".

Крадец от „Сам вкъщи” оглави класация за любима усмивка от коледен филм

Вероятно сте сред феновете на лентата, режисирана от Крис Кълъмбъс и сте я гледали безброй пъти през изминалите три десетилетия. Можете ли обаче с ръка на сърцето да признаете, че сте напълно наясно защо осемгодишният Кевин, в чийто образ се превъплъти Маколи Кълкин, се озова в ситуацията да бъде сам у дома на Коледа, след като близките му потеглиха без него на празнично пътуване към Париж, Франция?

Ако откровено признаете, че и до ден днешен за вас остава загадка защо симпатичният малчуган беше забравен сам вкъщи, някои по-наблюдателни фенове, макар и 30 години по-късно, смятат, че са намерили обяснението.

Всеки почитател на "Сам вкъщи" помни сцената в началото на филма, в която Кевин е изпратен в стаята си, след като се е скарва с брат си Бъз, докато хапват пица. Бутилка газирана напитка се разлива по цялата маса и настава бъркотия, докато семейството се опитва да почисти всичко. Фенове с "орлов поглед" са използвали Twitter, за да споделят какво са забелязали по време на тази хаотична сцена.

Как изглеждат днес крадците от "Сам вкъщи" (ГАЛЕРИЯ)

Почитателите са установили, че докато разчиства бъркотията, бащата на Кевин случайно грабва самолетния му билет и го изхвърля заедно със салфетките. Именно тук по-бдителните фенове успяват да зърнат билета в кошчето, но кадърът се сменя толкова бързо, че на останалите спокойно може да бъде простено, че са го пропуснали.

Here is your annual reminder as to why Kevin McCallister was left home alone. Did you know this?? pic.twitter.com/v328nCNuDt