Датски плувец успя да постави Гинес рекорд, като преплува 202 метра под вода само с едно поемане на дъх, предаде агенция ЮПИ.

Стиг Северенсон се вписа в Книгата на рекордите със своето постижение, направено в мексиканският град Ла Пас. Датчанинът изрази желание неговият рекорд да вдъхнови децата да се занимават с плуване. В същото време Северенсон призова хората по света да опазват океаните и подводния живот.

Well done Stig! How far can you swim underwater? https://t.co/yX7tEPcRN9 #underwatergirl #underwater #recordholder #ocean