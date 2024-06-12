4-годишно момиченце, оставено без надзор, се е удавило в басейн към семеен хотел в Черноморец. Сигналът за инцидента е получен около 18:17 ч. днес.

15-годишно момиче се удави в напоителен канал в Пазарджик

Детето е било в хотела, заедно с баща си, който работил като готвач в обект. То е останало без надзор и е паднало в басейна, който бил без спасител.

По случая е образувано досъдебно производство.