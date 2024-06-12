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Сигнал за инцидента е получен около 18:17 ч.
4-годишно момиченце, оставено без надзор, се е удавило в басейн към семеен хотел в Черноморец. Сигналът за инцидента е получен около 18:17 ч. днес.
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Детето е било в хотела, заедно с баща си, който работил като готвач в обект. То е останало без надзор и е паднало в басейна, който бил без спасител.
По случая е образувано досъдебно производство.
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