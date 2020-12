Най-малко 20 сантиметра сняг паднаха днес в Милано и в западната част на област Ломбардия. Паднали дървета доведоха до смущения в транспорта в икономическата столица на Италия. Седемдесет и шест годишен бездомник, открит на улицата под снега, почина по-късно в болница.

Milan woke up to a thick blanket of snow, disrupting anyone trying to get back to work after the strict Christmas lockdown https://t.co/VTrNKG3uOF pic.twitter.com/uoo435PjE6 — Reuters (@Reuters) December 28, 2020

Здравните служби съобщиха за трима души, получили инфаркт, докато ринели сняг от тротоарите пред домовете си.

Местните власти мобилизираха десетки снегорини да разчистят основните пътни артерии, но много малки улички останаха недостъпни. Някои трамвайни линии бяха спрени в продължение на часове.

Лошото време доведе до проблеми в движението на магистрала А26 в посока Генуа, най-голямото пристанище в Италия. Движението на влакове също бе засегнато и закъсненията на моменти надхвърляха два часа, главно заради паднали дървета на релсите.

#Milan and Northern #Italy wake up under a major snowfall, one of the most important of this decade. #snow pic.twitter.com/HMRPG5RqeC — Italian Politics and Society (@RepubblicaP) December 28, 2020

Тунелът "Гран Сен-Бернар" на границата с Швейцария бе затворен за тежкотоварни камиони.

Some Decent Snow in Milan overnight 🇮🇹 pic.twitter.com/lsVd4xrWhp — Pete White (@PeteWhite5000) December 28, 2020

