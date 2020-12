Какво прави един медицински специалист, когато съпругата и роднините му се заразят с COVID-19 в разгара на пандемията? Гаврил Тахтацоглу, който работи като специалист по здравни грижи в интензивен сектор, се тревожел за възможностите за лечение във втория по големина град в Гърция - Солун през ноември, когато съпругата му, родителите й и брат й се заразяват с COVID-19, съобщи Асошиейтед прес.

Солун е сред районите в Гърция с най-много потвърдени случаи на болестта и интензивните отделения в болниците са препълнени. Тахтацоглу, който трябвало да се карантинира, след като роднините му заболяват и не можел да ходи на работа, решава да приложи опита от работата си в интензивно отделение и сам да се грижи за близките си.

Семейството му казва, че това решение вероятно ги е спасило. "Ако трябваше да отидем в болница, не знам какво щеше да се случи", казва 64-годишната му тъща Полихрони Стергиу. "Но това не се случи благодарение на зет ми".

Силно земетресение в Гърция

Тахтацоглу създава интензивно отделение на приземния етаж на двуетажната семейна къща в село Агиос Атанасиос, на около 30 км от Солун. Той взема под наем и модифицира монитори, кислородни апарати и друга апаратура, от която биха се нуждаели близките му.

Също така импровизира, като прави стойка за системи от битова закачалка.

ONE GOOD THING: A Greek nurse whose wife and in-laws came down with COVID-19 set up a makeshift ICU in his home. His mother-in-law believes he saved their lives. https://t.co/aPMGIsfNgk