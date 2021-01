Около 60 автомобила изгоряха по улиците на Страсбург и други градове в департамент Долен Рейн по време на улични безредици в навечерието на Нова година. Това съобщи вестник Dernières Nouvelles d'Alsace, цитиран от ТАСС.

At least 30 cars TORCHED in Strasbourg, France, as rioters go on annual New... https://t.co/eWH8sF3DAV — 𝔓𝔦𝔬𝔱𝔯 𝔇𝔶𝔟𝔦𝔢𝔠 (@pidybi) January 1, 2021

Първите коли пламнали около 19:00 часа на 31 декември в района на Кроненбург, западно от Страсбург. След полунощ съобщения за горящи автомобили дойдоха и от общините Мюнциг, Саверн и Оствалд. По-късно стана известно за актове на вандализъм и палежи и в община Селестат. Задържани са 20 души. Причината обаче не са бунтовете, а неспазването на мерките срещу коронавируса.

New Year’s Celebrations French Style: Burning At Least 60 Cars In Strasbourg Riot,https://t.co/cLdSrhmfl1 — Occasion2B (@Occasion2B) January 1, 2021

ALERT: Dozens of cars were set on fire across #Strasbourg, #France after groups of vandals flouted an 8 pm curfew order as #NewYearsEve celebrations once again turned #violent. Several police officers and firefighters were injured, and 40 #vandals, Via @TehranTimes79 pic.twitter.com/eclRcMlk3k — Breaking News and Viral Videos (@SyedNav33) January 1, 2021

Навръх Нова година жертва на пиратки е станал 25-годишен французин. Според AFP още трима души са били леко ранени от пиротехника в новогодишната нощ.

Strasbourg France 🇫🇷 2021, how many cars will be burned this year. pic.twitter.com/NMYxUl8MgR — Based Finland 🇫🇮 (@Based_Finland) January 1, 2021

Френското министерство на вътрешните работи разположи 100 хиляди полицаи и жандармеристи, за да гарантира сигурността по улиците на Франция.

