Стотици протестиращи нахлуха в конгреса на Гватемала и опожариха част от сградата.

До безредиците се стигна заради масови демонстрации срещу президента Алехандро Яматеи и парламента. Те са срещу одобрения бюджет с орязани разходи за образование и здравеопазване.

Недоволството от бюджета за 2021 г. започна в социалните медии и избухна в демонстрации и сблъсъци в петък.

Възмущение предизвика фактът, че са намалени средствата за пациентите, заразени с коронавирус и правозащитните организации.