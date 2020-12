Безредици избухнаха в Париж. Протест срещу полицейското насилие прерасна в сблъсъци между демонстрантите и звената за борба с масовите безредици. Имаше подпалени автомобили, счупени прозорци и витрини. Има ранени и арестувани.

Видео: Ruptly

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

Поводите за протеста бяха два. Побой, който няколко полицаи нанесоха на мъж от малцинствата, както и нов закон, предложен от правителството на президента Макрон.

Той предвижда както забрана да бъдат снимани полицаи, така и разширяване правомощията на службите за неща като следене в интернет и с камери за сигурност.

Riots in Paris as furious masked mob set cars on fire and throw Molotov cocktails at police https://t.co/iUoNbcvPi1 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 5, 2020

​

Black bloc extremists smash up a grocery store using weapons at the riot in Paris. They assault journalists for filming. pic.twitter.com/cPCZ83M9di — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

Видео: Ruptly

Vehicles have been burnt down in Paris at the riot today attended by antifa black bloc militants. pic.twitter.com/VyIoTxjovF — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

​

