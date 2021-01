Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че броят на заразените с коронавируса и смъртните случаи в САЩ е преувеличен. САЩ отбелязаха рекорден брой нови случаи, а броят на жертвите надхвърли 350 000.

"Броят на случаите и смъртните случаи от китайския вирус е силно преувеличен в САЩ поради метода на Центровете за контрол и превенция на заболяванията за определянето им, смехотворен в сравнение с други страни, много от които съобщават, нарочно, много неточен и занижен" брой, заяви Тръмп в Twitter, като нарече данните "фалшиви новини".

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!