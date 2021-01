Актрисата Ванеса Хъджинс, прочула се с ролята си във филмовата поредица "Училищен мюзикъл", посрещна 2021 г. с нова връзка - с бейзболиста Коул Тъкър. За романа на 32-годишната Хъджинс и 24-годишния Тъкър се заговори за първи път през ноември миналата година, когато двамата бяха засечени на романтична вечеря с изискани блюда и вино.

Сега неназован източник от обкръжението им разкрива, че актрисата и бейзболистът "определено са двойка" и са посрещнали заедно Нова година.

През ноември, преди да бъде забелязана в компанията на Коул Тъкър, Ванеса Хъджинс сподели в интервю за "Ентъртейнмънт уикли", че очаква от следващия си партньор да е със същите принципи като нейните.

