По искане на кмета на Вашингтон Мюриел Баузър Националната гвардия на окръг Колумбия е изпратена към Капитолия. Над 1100 военнослужещи са на път към мястото на щурма, съобщава Ню Йорк Таймс.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

На територията на Капитолия е намерено импровизирано взривно устройство, предаде британската Скай Нюз.

FBI SWAT teams now inside U.S. Capitol attempting to clear Trump supporters out of the building.



More: https://t.co/zeM6H9PTaY pic.twitter.com/Y8b4MgWwDe — Complex (@Complex) January 6, 2021

Войниците ще бъдат разположени в Капитолия и в други точки около Вашингтон. Решението е на военния секретар Райън Маккарти и Кристофър К. Милър, изпълняващ длъжността министър на отбраната.

JUST IN: The entire DC National Guard has been activated by the Department of Defense following a pro-Trump mob breaching the United States Capitol. https://t.co/A0TBirPqPm pic.twitter.com/H2lzFnmgzK — CNN (@CNN) January 6, 2021

НА ЖИВО: Привърженици на Тръмп щурмуваха Капитолия, жена е простреляна (ВИДЕО+СНИМКИ)

В началото от Пентагона отказаха да разположат униформените подразделения на Националната гвардия в Капитолия, като предпочетогх да изпратят полицията, за да избегнат по-големи сблъсъци.

Напрегнатото противопоставяне на Капитолия и пробивът от страна на привържениците на Тръмп доведоха до решението, казват от Ню Йорк Таймс.

BREAKING: The U.S. Army is activating the National Guard — 1,100 troops. https://t.co/3slNttZOON — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 6, 2021

Breaking News: The National Guard is being deployed in Washington after a pro-Trump mob swarmed the Capitol, vandalizing offices and breaking windows. Virginia’s governor also dispatched members of the Virginia Guard and 200 Virginia State Troopers. https://t.co/S9N4ScqPHu — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК или iOS (Apple) ТУК .