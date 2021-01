Илхан Омар от Камарата на представителите на американския Конгрес от Минесота, заяви, че подготвя предложение за импийчмънт на американския президент Доналд Тръмп, след като тълпа от негови привърженици нахлу в Капитолия във Вашингтон в сряда, съобщи Ройтерс.

Привърженици на Тръмп щурмуваха Капитолия (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Ние не можем да му позволим да остане на поста, става въпрос за запазването на нашата република и ние трябва да изпълним клетвата си", написа демократката в Туитър, въпреки че до края на мандата на Тръмп остават едва две седмици.

Призивите за импийчмънт на президента се разпространиха бързо в социалните медии - от конгресмени-демократи и коментатори до някои от републиканците.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.