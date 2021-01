Социалната мрежа Twitter заключи временно акаунта на американския президент Доналд Тръмп в разгара на размириците във Вашингтон. Държавният глава няма да може да публикува съобщения в социалната мрежа в следващите 12 часа. От компанията предупредиха, че ако Тръмп продължава да присътпва правилата на мрежата, профилът му ще бъде изтрит.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.