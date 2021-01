Стефани Гришам, бивш директор по комуникациите в Белия дом и пресаташе на първата дама Мелания Тръмп, подаде оставка. Новината съобщи самата тя в социалната мрежа Twitter.

It has been an honor to serve the country in the @WhiteHouse . I am very proud to have been a part of @FLOTUS @MELANIATRUMP mission to help children everywhere, & proud of the many accomplishments of this Administration. Signing off now - you can find me at @OMGrisham ❤️🇺🇸