Жената, която беше простреляна при безредиците в Капитолия, е починала броени часове след началото на щурма на сградата. Все още не е ясно кой е стрелял по жертвата, съобщава NBC News. Знае се само, че тя е една от привърженичките на Тръмп, влезли в зданието на Конгреса в опит да спрат процедурата по окончателното одобряване на Джо Байдън за победител в президентските избори.

СНИМКИ ОТ ЩУРМА НА КАПИТОЛИЯ ВИЖТЕ ТУК

Warning Graphic: Woman shot DEAD by Capitol Police inside the Capitol Building, She was climb through the broken window when she got shot. pic.twitter.com/WCimB8sOii