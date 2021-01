Мнозинството от конгресмените в Камарата на представителите подкрепи инициативата за импийчмънт на президента Доналд Тръмп. Така той се превръща в първия президент в историята на САЩ, който ще бъде подложен на втора такава процедура - обвинен в престъпления от Конгреса.

Инициативата беше подкрепена с 232 гласа за, 197 конгресмени гласуваха против, с което резолюцията беше приета. "За" гласуваха и десет негови съпартийци.

Гласуването продължава, но инициативата вече събра достатъчно гласове. Сега обвинителният акт ще отиде в Сената, където процедурата ще се превърне в съдебен процес. Ако бъде признат за виновен, Тръмп може да получи забрана да заема държавни постове.

Trump has now been impeached a second time in a bipartisan vote. He is the only president in U.S. history who has been impeached twice.