Членове на Националната гвардия ще спят в сградата на Капитолия във Вашингтон преди демократите да започнат да обсъждат процедурата по импийчмънт срещу президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Би Би Си.

Снимки на хиляди спящи войници обиколиха социалните мрежи и предизвикаха коментари. Кадрите вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.

Sleeping on marble floors and roaming the halls, National Guard troops could be found at every corner of the Capitol on Wednesday, as a historic impeachment debate unfolded in the House one week after a pro-Trump mob stormed the building. https://t.co/D6TUlnOYt2

